Его заказали жители Суздальского района
Его заказали жители Суздальского района
В одно из почтовых отделений Владимирской области из Европы пришёл конверт с 40 зелёными таблетками. Подозрительный пакет изучили сотрудники УНК полиции совместно с УФСБ по Владимирской области. Оказалось, в конверте находился наркотик «МДМА».
В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщают, что по факту контрабанды наркотиков правоохранители возбудили уголовное дело. Следствие выяснило, что заказчиками партии были жители Суздальского района.