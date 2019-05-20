Его заказали жители Суздальского района

Его заказали жители Суздальского районаВ одно из почтовых отделений Владимирской области из Европы пришёл конверт с 40 зелёными таблетками. Подозрительный пакет изучили сотрудники УНК полиции совместно с УФСБ по Владимирской области. Оказалось, в конверте находился наркотик «МДМА».В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщают, что по факту контрабанды наркотиков правоохранители возбудили уголовное дело. Следствие выяснило, что заказчиками партии были жители Суздальского района.