Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи заявил, что досрочно распускает Верховную раду. Выборы в украинский парламент планировались в октябре.

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента."Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" — сказал Зеленский в своей инаугурационной речи.Выборы в Раду должны были состояться в октябре этого года.Также Зеленский попросил депутатов за два месяца до окончания полномочий принять ряд важных законов, в частности, об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и "многострадальный избирательный кодекс". Кроме того, он призвал уволить главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны. "Сделайте это и повесьте медали себе на досрочные парламентские выборы", — сказал он.Зеленский процитировал президента США Рональда Рейгана, который как-то сказал, что "правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы". После этого Зеленский предложил кабинету министров подать в отставку."Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", — заявил он.Как сообщает "Россия 24", Зеленский заявил, что считает своей первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе и готов добиваться этого любыми средствами. Он подчеркнул, что готов принимать сложные решения и, в случае необходимости, даже пожертвовать должностью — лишь бы на юго-востоке установился мир. Началом диалога, по словам Зеленского, должно стать возвращение всех украинских пленных. Затем новый президент Украины призвал народ к единству. Владимир Зеленский заявил, что каждый украинец несет ответственность за европейский путь страны.Также в своей речи Зеленский попросил чиновников не вешать его портрет в своих кабинетах."Потому что президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", — сказал он.Завершилась инаугурация торжественным исполнением гимна, а затем спикер Рады Андрей Парубий сказал: " Спасибо всем, кто принял участие в торжественном заседании. Было весело!". Депутаты в зале засмеялись.Затем шестой президент Украины вышел на площадь. Народ скандировал "Зеленский!". На площади у Мариинского дворца ему присягнули военные как верховному главнокомандующему Украины.