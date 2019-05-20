Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил и дальше проводить выездные заседания Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, это позволит повысить эффективность взаимодействия парламентариев в рамках организации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил и дальше проводить выездные заседания Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, это позволит повысить эффективность взаимодействия парламентариев в рамках организации.
Следующее выездное заседание спикер Госдумы предложил
провести осенью этого года в Ереване. На заседании Совета ПА ОДКБ, которое
состоялось в столице Киргизии Бишкеке в понедельник, 20 мая, председатель нижней палаты призвал
сделать такую практику постоянной.
По его мнению, это повысит эффективность сотрудничества
парламентов, позволит им подробнее рассказать о своих приоритетах. "Было
бы правильно расширять географию наших мероприятий, организуя их поочередно у
государств – членов ОДКБ, развивая практику выездного формата", – сказал
Володин.
Выступая перед коллегами-законодателями, спикер Госдумы
поднял тему борьбы с наркотрафиком. Он напомнил, что только за прошлый год было
изъято 11 тонн запрещенных веществ в рамках спецоперации ОДКБ. По словам
председателя нижней палаты, для борьбы с наркотрафиком нужно сделать все
возможное.
Для этого в начале осени планируется провести совещание глав
комитетов, комиссией по обороне и безопасности парламентов стран – членов
организации. "От создания общего правового пространства безопасности в
соответствии принятой на высшем уровне стратегией коллективной безопасности
ОДКБ до 2025 года зависит качество совместной работы по предотвращению угроз и
обеспечению стабильности в зоне ответственности ОДКБ", – подчеркнул Володин.
Напомним, в Организацию Договора о коллективной
безопасности входят Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и
Белоруссия. Председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ с ноября 2016 года
является Вячеслав Володин.