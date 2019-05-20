Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил и дальше проводить выездные заседания Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, это позволит повысить эффективность взаимодействия парламентариев в рамках организации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил и дальше проводить выездные заседания Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, это позволит повысить эффективность взаимодействия парламентариев в рамках организации.Следующее выездное заседание спикер Госдумы предложилпровести осенью этого года в Ереване. На заседании Совета ПА ОДКБ, котороесостоялось в столице Киргизии Бишкеке в понедельник, 20 мая, председатель нижней палаты призвалсделать такую практику постоянной.По его мнению, это повысит эффективность сотрудничествапарламентов, позволит им подробнее рассказать о своих приоритетах. "Былобы правильно расширять географию наших мероприятий, организуя их поочередно угосударств – членов ОДКБ, развивая практику выездного формата", – сказалВолодин.Выступая перед коллегами-законодателями, спикер Госдумыподнял тему борьбы с наркотрафиком. Он напомнил, что только за прошлый год былоизъято 11 тонн запрещенных веществ в рамках спецоперации ОДКБ. По словампредседателя нижней палаты, для борьбы с наркотрафиком нужно сделать всевозможное.Для этого в начале осени планируется провести совещание главкомитетов, комиссией по обороне и безопасности парламентов стран – членоворганизации. "От создания общего правового пространства безопасности всоответствии принятой на высшем уровне стратегией коллективной безопасностиОДКБ до 2025 года зависит качество совместной работы по предотвращению угроз иобеспечению стабильности в зоне ответственности ОДКБ", – подчеркнул Володин.Напомним, в Организацию Договора о коллективнойбезопасности входят Россия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия иБелоруссия. Председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ с ноября 2016 годаявляется Вячеслав Володин.