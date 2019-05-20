Восемь человек получили травмы, пятеро из них находятся в больнице, в результате массовой аварии в подмосковном Пушкине, где столкнулись семь автомобилей. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Восемь человек получили травмы, пятеро из них находятся в больнице, в результате массовой аварии в подмосковном Пушкине, где столкнулись семь автомобилей. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.ДТП произошло утром 20 мая на 36-м километре Ярославского шоссе. По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя фуры, который протаранил попутную легковушку, а затем в нее врезались другие машины.Помощь медиков потребовалась восьми пострадавшим, пятерых позже доставили в больницу.Движение по трассе на протяжении полутора часов было затруднено из-за перекрывших полосы разбитых машин.