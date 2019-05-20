Банкоматы Сбербанка оказались не так защищены, как
утверждает руководство финансового учреждения. Многие россияне стали жертвами
нового вида мошенничества с использованием терминалов.
Банкоматы Сбербанка оказались не так защищены, как
утверждает руководство финансового учреждения. Многие россияне стали жертвами
нового вида мошенничества с использованием терминалов.
Кражи денег с карт с помощью в
последнее время фиксируются все чаще. По данным экспертов, мошенники используют
в своей схеме временной отрезок, или тайм-аут, отведенный на выполнение
операции.
В банкоматах Сбербанка этот отрезок составляет 90 секунд.
Действуют мошенники следующим образом: человек очень долго возится у банкомата,
стоящие за ним в очереди начинают нервничать, раздраженные его медлительностью.
Когда терминал, наконец, освобождается, следующий клиент вставляет в банкомат
свою карту и вводит пин-код – все как обычно. Но тут его поджидает сюрприз: с
его счета неожиданно списывается какая-то сумма, сообщает
Как поясняют эксперты, если при работе с , не
вставив карту, выбрать какую-то операцию и не завершить ее, то в течение 90
секунд оплата будет произведена со следующей вставленной карты – этим и пользуются
злоумышленники. Чтобы не дать им возможность совершить такую операцию, надо
подождать полторы минуты, пишет
По данным полиции, что подобная схема мошеннического отъема личных средств у населения появилась около год назад. Однако за последние две недели случаи обращения в полицию по этому поводу участились, передает
В самой кредитной организации между тем заявляют, что все надежно защищены. Руководство банка призывает клиентов быть более внимательными во время пользования терминалами.
Кроме того, в Сбербанке заверяют, что подозрительные операции по картам блокируются автоматически, сообщает