Банкоматы Сбербанка оказались не так защищены, как утверждает руководство финансового учреждения. Многие россияне стали жертвами нового вида мошенничества с использованием терминалов.

Банкоматы Сбербанка оказались не так защищены, какутверждает руководство финансового учреждения. Многие россияне стали жертваминового вида мошенничества с использованием терминалов.Кражи денег с карт с помощью впоследнее время фиксируются все чаще. По данным экспертов, мошенники используютв своей схеме временной отрезок, или тайм-аут, отведенный на выполнениеоперации.В банкоматах Сбербанка этот отрезок составляет 90 секунд.Действуют мошенники следующим образом: человек очень долго возится у банкомата,стоящие за ним в очереди начинают нервничать, раздраженные его медлительностью.Когда терминал, наконец, освобождается, следующий клиент вставляет в банкоматсвою карту и вводит пин-код – все как обычно. Но тут его поджидает сюрприз: сего счета неожиданно списывается какая-то сумма, сообщаетКак поясняют эксперты, если при работе с , невставив карту, выбрать какую-то операцию и не завершить ее, то в течение 90секунд оплата будет произведена со следующей вставленной карты – этим и пользуютсязлоумышленники. Чтобы не дать им возможность совершить такую операцию, надоподождать полторы минуты, пишетПо данным полиции, что подобная схема мошеннического отъема личных средств у населения появилась около год назад. Однако за последние две недели случаи обращения в полицию по этому поводу участились, передаетВ самой кредитной организации между тем заявляют, что все надежно защищены. Руководство банка призывает клиентов быть более внимательными во время пользования терминалами.Кроме того, в Сбербанке заверяют, что подозрительные операции по картам блокируются автоматически, сообщает