Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал номер представлявшего Россию на международном музыкальном конкурсе исполнителя. Он раскритиковал то, как вел себя Сергей Лазарев на Евровидении-2019.

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировалномер представлявшего Россию на международном музыкальном конкурсе исполнителя.Он раскритиковал то, как вел себя Сергей Лазарев на "Евровидении-2019".ЮрийЛоза считает, что артист слишком сильно волновался, что было заметно даже черезэкран. По словам музыканта, вместо удовольствия Сергей Лазарев испытывал страх.Композитор заявил, что давно не виделтакой истерики. Комментируя выступление, он разнес певца. "У него тряслисьруки. Это единственный, наверно, исполнитель, который так переволновался,которого так перетрясло. У остальных было удовольствие, а его какбудто на каторгу выпустили, по-моему", – цитирует Юрия Лозу "Пятый канал". При этомон отметил, что нечто похожее на состояние было на "Евровидении-2015" с Полиной Гагариной.Не понравилось Юрию Лозе и выступлениепобедителя "Евровидения-2019" – представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.По его мнению, среди участников конкурса были более достойные конкурсанты."Песня никакая, номеране было. Ну, сидел, ну, руками махал. С точки зрения профессионала,мы все понимаем, что это не хит", – заявил музыкант.Напомним,финал международного песенного конкурса "Евровидение-2019" прошелв Тель-Авиве 18 мая. Согласно итогам голосования, первое место занялпредставитель Нидерландов. Он набрал 492 балла.расположился на третьей строчке в общем рейтинге.