Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал
номер представлявшего Россию на международном музыкальном конкурсе исполнителя.
Он раскритиковал то, как вел себя Сергей Лазарев на Евровидении-2019.
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал
номер представлявшего Россию на международном музыкальном конкурсе исполнителя.
Он раскритиковал то, как вел себя Сергей Лазарев на "Евровидении-2019".
Юрий
Лоза считает, что артист слишком сильно волновался, что было заметно даже через
экран. По словам музыканта, вместо удовольствия Сергей Лазарев испытывал страх.
Композитор заявил, что давно не видел
такой истерики. Комментируя выступление, он разнес певца. "У него тряслись
руки. Это единственный, наверно, исполнитель, который так переволновался,
которого так перетрясло. У остальных было удовольствие, а его как
будто на каторгу выпустили, по-моему", – цитирует Юрия Лозу "Пятый канал". При этом
он отметил, что нечто похожее на состояние было на "Евровидении-2015" с Полиной Гагариной.
Не понравилось Юрию Лозе и выступление
победителя "Евровидения-2019" – представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
По его мнению, среди участников конкурса были более достойные конкурсанты.
"Песня никакая, номера
не было. Ну, сидел, ну, руками махал. С точки зрения профессионала,
мы все понимаем, что это не хит", – заявил музыкант.
Напомним,
финал международного песенного конкурса "Евровидение-2019" прошел
в Тель-Авиве 18 мая. Согласно итогам голосования, первое место занял
представитель Нидерландов. Он набрал 492 балла.
расположился на третьей строчке в общем рейтинге.