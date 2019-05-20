Речь избранного президента Украины Владимира Зеленского в здании Верховной рады не обошлась без скандального продолжения. После известия о роспуске парламента страны одному из депутатов потребовалась срочная госпитализация.

Речь избранного президента Украины Владимира Зеленского в здании Верховной рады не обошлась без скандального продолжения. После известия о роспуске парламента страны одному из депутатов потребовалась срочная госпитализация.После выступления Владимира Зеленского депутата Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука вывезли на коляски с бокового входа здания парламента страны и погрузили в машину скорой помощи, передает издание "Украинские новости". По данным канала "", у народного избранника случился гипертонический криз.Отметим, резкое недомогание депутат почувствовал после того, как украинский лидер заявил о досрочном роспуске парламента. Ранее, чтобы попытаться избежать подобного развития сценария, фракция "Народный фронт" вышла из коалиция. Однако уже тогда эксперты усомнились в эффективности такого шага. Так и случилось – Владимир Зеленский словно и не заметил эту иллюзорную помеху и объявил о роспуске Верховной рады едва успев официально вступить в должность.Впрочем, своим поведением на инаугурации избранный президент Украины разочаровал не только членов парламента, но и своих сторонников, которые рассматривали его как политика, желающего и способного повысить уровень жизни в стране и наконец прекратить войну в Донбассе. Однако , кажется, решил начать заигрывать с радикалами, для чего начал выкрикивать: "Слава Украине" и "Героям слава!"."При таком президенте Украина и дальше будет превращаться в нацистское русофобское государство. Очень скоро все адекватные люди в нем разочаруются", – сделали вывод пользователи Сети.Однако долго продержаться в образе украинского националиста у бывшего шоумена не получилось. В стенах Верховной рады перешел на русский язык, за что тут же был одернут лидером Радикальной партии .