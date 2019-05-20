Телеведущая резко ответила хейтерам своей дочери Ольги в Instagram. Лариса Гузеева сделала это после регулярных нападок на 19-летнюю наследницу.

Телеведущая резко ответила хейтерам своей дочери Ольги в Instagram. Лариса Гузеева сделала это после регулярных нападок на19-летнюю наследницу.Ведущаяпрограммы "Давай поженимся!" на Первом канале обожает своих детей, а особеннодочь. Лариса Гузеева ласково называет ее Лелей. Знаменитость приходит вбешенство и не терпит, когда на ее странице в соцсети кто-то высказываетсянегативно в адрес Ольги. Хейтеров звезда отправляет в бан.ЛарисаГузеева опубликовала совместный снимок с дочкой, жестко ответивнедоброжелателям. "Я смотрю, появились некоторые недовольные тем, что я не даютерзать своих детей! Даже в диалог вступать с вами не буду – не трогать!Огребете! Уже предупреждала", – врезала критически настроенным россиянам ЛарисаГузеева, передаетОднакосовсем скоро публикация была удалена. Судя по всему, Лариса Гузеева пожалела освоих словах и решила не подливать масла в огонь.Отметим, чтонападки на в Сети – явление довольно частое. Как писали "Дни.ру",некоторыепоклонники раскритиковали новый имидж телезвезды. Им не понравилось,что телеведущая из жгучей брюнетки стала блондинкой.вежливо ответилав соцсети, что чувствует себя в новом образе комфортно. Ни новый цвет волос, нифигура, ни возраст не мешают ей быть уверенной в себе.