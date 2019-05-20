Телеведущая резко ответила хейтерам своей дочери Ольги в Instagram. Лариса Гузеева сделала это после регулярных нападок на
19-летнюю наследницу.
Телеведущая резко ответила хейтерам своей дочери Ольги в Instagram. Лариса Гузеева сделала это после регулярных нападок на
19-летнюю наследницу.
Ведущая
программы "Давай поженимся!" на Первом канале обожает своих детей, а особенно
дочь. Лариса Гузеева ласково называет ее Лелей. Знаменитость приходит в
бешенство и не терпит, когда на ее странице в соцсети кто-то высказывается
негативно в адрес Ольги. Хейтеров звезда отправляет в бан.
Лариса
Гузеева опубликовала совместный снимок с дочкой, жестко ответив
недоброжелателям. "Я смотрю, появились некоторые недовольные тем, что я не даю
терзать своих детей! Даже в диалог вступать с вами не буду – не трогать!
Огребете! Уже предупреждала", – врезала критически настроенным россиянам Лариса
Гузеева, передает
Однако
совсем скоро публикация была удалена. Судя по всему, Лариса Гузеева пожалела о
своих словах и решила не подливать масла в огонь.
Отметим, что
нападки на в Сети – явление довольно частое. Как писали "Дни.ру",
некоторые
поклонники раскритиковали новый имидж телезвезды. Им не понравилось,
что телеведущая из жгучей брюнетки стала блондинкой.
вежливо ответила
в соцсети, что чувствует себя в новом образе комфортно. Ни новый цвет волос, ни
фигура, ни возраст не мешают ей быть уверенной в себе.