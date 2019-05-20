Новейшие умные взрыватели для снарядов реактивных систем залпового огня проходят предварительные испытания. Об этом заявил заместитель главы концерна Техмаш Александр Кочкин. Он уточнил, что цель тестов – выявить проблемы, связанные с разработкой этих устройств, и решить их.

Новейшие "умные" взрыватели для снарядов реактивных систем залпового огня проходят предварительные испытания. Об этом заявил заместитель главы концерна "Техмаш" Александр Кочкин. Он уточнил, что цель тестов – выявить проблемы, связанные с разработкой этих устройств, и решить их.Как ранее писало агентство ТАСС, впервые о создании взрывателей рассказал генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин. Они должны появиться примерно в 2020 году на таких РСЗО, как "Торнадо-Г".Сообщается, что "умные" взрыватели можно запрограммировать так, что они отделят боевую часть ракеты от разгонного блока и подорвут ее в строго определенные моменты. Таким образом значительно повысится точность и эффективность РСЗО.Также Александр Кочкин рассказал, что Минобороны России заказало партию 30-миллиметровых снарядов с дистанционным подрывом для госиспытаний.Снаряды с дистанционным, или воздушным, подрывом предназначены для уничтожения пехоты в укрытиях. Лазерный дальномер, встроенный в прицельный комплекс орудия, оценивает расстояние, например, до стены, за которой может прятаться противник. После чего боеприпас программируется так, чтобы он взорвался сразу за препятствием и засыпал цель осколками.