Экс-футболист сборной Испании и каталонской Барселоны Хави завершил профессиональную карьеру игрока. 20 мая в составе катарского клуба Аль-Саад 39-летний полузащитник провел последнюю игру против иранского Персеполиса в рамках группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Экс-футболист сборной Испании и каталонской "Барселоны" Хави завершил профессиональную карьеру игрока. 20 мая в составе катарского клуба "Аль-Саад" 39-летний полузащитник провел последнюю игру против иранского "Персеполиса" в рамках группового этапа азиатской Лиги чемпионов.Команда Хави уступила сопернику со счетом 0:2. Клуб устроил торжественные проводы испанскому футболисту, который объявил о завершении карьеры еще 2 мая.نادي #بيرسبوليس الإيراني يكرم الأسطورة #تشافي هيرنانديز قائد الزعيم في مباراته الأخيرة كلاعب ضمن مباراة الفريقين بالجولة السادسة من #دوري_أبطال_آسيا#بيرسبوليس_السد@theAFCCL_ar @qatarairwaysar @PersepolisFC pic.twitter.com/OZzeizMNih— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 20 мая 2019 г.Напомним, что в составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира. Также он дважды выигрывал чемпионат Европы. Кроме того, на клубном уровне испанский полузащитник четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и восемь раз – в чемпионате страны.