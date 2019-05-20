За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 38 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 10 детей. Зарегистрировано два ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 337 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 77 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ковровский районПо предварительной информации, 14.05.2019 г. в 17:05 в г. Ковров на улице Социалистическая произошло столкновение автомобиля «ГАЗ» под управлением водителя 1971 г.р. и велосипеда, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП велосипедист 2001 г.р. с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга госпитализирован.Кольчугинский районПо предварительной информации, 15.05.2019 г. в 20:50 на 77 км автодороги «Колокша - Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» водитель автомобиля «Нива Шевроле», 1959 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Круз» под управлением водителя 1997 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Круз» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом левого бедра госпитализирован.Собинский районПо предварительной информации, 16.05.2019 г. в 17:15 на 31 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров» произошло столкновение автомобиля «Шевроле Нива» и велосипеда, который пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения перед близко движущимся транспортом. В результате ДТП велосипедист 2002 г.р. с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени госпитализирован.Вязниковский районПо предварительной информации, 17.05.2019г. в 07:00 на 280 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «МАЗ-4371Р2», 1989 г.р., двигаясь по крайней правой полосе в сторону г. Москва допустил столкновение с остановившимся впереди на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал светофора автомобилем «ВАЗ-21074» под управлением водителя 1979 г.р. От удара автомобиль «ВАЗ-21074» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Скания-Р340» под управлением водителя 1982 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21074» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга госпитализирован.Собинский районПо предварительной информации, 17.05.2019г. в 16:45 на 2 км автодороги «Ермонино-Жерехово» водитель мотоцикла «Лифан-LV150», 1982 г.р., допустил столкновение с движущимся попутно автомобилем «Газ-31105» под управлением водителя 1938 г.р., который осуществлял обгон данного мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла «Лифан-LV150» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга госпитализирован.Фрунзенский районПо предварительной информации, 18.05.2019 г. в 10:40 в г. Владимир на улице Северная водитель автомобиля «Сузуки-SX4», 1992 г.р., при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Рено-Логан» под управлением водителя 1961 г.р., который двигался навстречу в прямом направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Сузуки-SX4» с диагнозом: ушиб грудной клетки направлен на амбулаторное лечение.Камешковский районПо предварительной информации, 19.05.2019 г. в 03:55 в г. Камешково на улице Дорожная водитель автомобиля «Мерседес - Е280», 1984 г.р., допустил съезд с проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево и опрокидывание. В результате ДТП: водитель автомобиля «Мерседес - Е280» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга рваная рана губы – госпитализирован; пассажир автомобиля «Мерседес - Е280», 1982 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей головы, ушиб грудной клетки – амбулаторно.