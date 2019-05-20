Екатеринбурженка Евгения Чудновец подала жалобу на телеведущего в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области. Это произошло после того, как Владимир Соловьев публично заявил, что по столице Урала гуляют потомки бесов, убивших царя.

Екатеринбурженка Евгения Чудновец подала жалобуна телеведущего в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловскойобласти. Это произошло после того, как Владимир Соловьев публично заявил, чтопо столице Урала гуляют потомки бесов, убивших царя.Скандал прокомментировал эксперт Совета по развитию информационного обществаВадим Манукян. "Евгению Чудновец знаю лично. Она моя коллегапо Совету. Хватка у нее железная, и Соловьеву в этой ситуации я откровенно незавидую", – заявил собеседник "Дни.ру".Он привел пример крутого характера Евгении Чудновец. "Помнится,прошлой осенью ей фан-клип на песню Оксимирона не понравился, это было послекерченской трагедии. Она усмотрела в нем аллюзии на произошедшее и добилась,чтобы клип запретили к показу на территории России и все соцсети, в том числе изападные, подчинились", – поделился Манукян.Эксперт уверен, что спуску послежалобы Чудновец не будет. "Зря Соловьев так прошелся по жителям Екатеринбурга.Очень хорошие люди, очень чистые, борющиеся за справедливость, неравнодушные.Уж точно бесов я там не встречал", – заключил Манукян.Отметим, Евгения Чудновецранее заявила, что за его слова в эфире радио "Вести FM"можно привлечь по статьям за оскорбление религиозных чувств, за разжиганиененависти и за клевету. Женщина намерена подать заявление на слишком распустившего язык журналиста в Генпрокуратуру.