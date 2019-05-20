Многие народы мира удивляются, как азиатам удается быть такими худыми и жить до 100 лет. Весь секрет таится в их продуктах питания.

Многие народы мира удивляются, как азиатам удается быть такими худыми и жить до 100 лет. Весь секрет таится в их продуктах питания.Один из самых часто встречающихся ингредиентов в их блюдах национальной кухни – гриб шиитаке. В современном Китае и Японии плодовые тела гриба используются для снижения массы тела, уровня холестерина в крови, а также для лечения импотенции.Доказано, что экстракт из его мицелия обладает защитными свойствами при химиотерапии. Он существенно снижает число патологически измененных клеток, возникающих под действием противоопухолевых препаратовСпециалисты из Ирландии на протяжении 5 лет проводили исследование и доказали положительное влияние этого продукта на человеческий иммунитет. Им удалось установить, что шиитаке особенно эффективны в борьбе с бактериями, которые становятся причиной воспалительных процессов в верхних дыхательных путях. Ученые даже создали лекарственную сыворотку для внутривенных инъекций на их основе.Исследователи предполагают, что их открытие может стать шагом к прорыву в лечении сепсиса и пневмонии. Но для этого необходимо более тщательно изучить влияние гриба на человека.