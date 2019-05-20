Многие народы мира удивляются, как азиатам удается быть такими худыми и жить до 100 лет. Весь секрет таится в их продуктах питания.
Многие народы мира удивляются, как азиатам удается быть такими худыми и жить до 100 лет. Весь секрет таится в их продуктах питания.
Один из самых часто встречающихся ингредиентов в их блюдах национальной кухни – гриб шиитаке. В современном Китае и Японии плодовые тела гриба используются для снижения массы тела, уровня холестерина в крови, а также для лечения импотенции.
Доказано, что экстракт из его мицелия обладает защитными свойствами при химиотерапии. Он существенно снижает число патологически измененных клеток, возникающих под действием противоопухолевых препаратов
Специалисты из Ирландии на протяжении 5 лет проводили исследование и доказали положительное влияние этого продукта на человеческий иммунитет. Им удалось установить, что шиитаке особенно эффективны в борьбе с бактериями, которые становятся причиной воспалительных процессов в верхних дыхательных путях. Ученые даже создали лекарственную сыворотку для внутривенных инъекций на их основе.
Исследователи предполагают, что их открытие может стать шагом к прорыву в лечении сепсиса и пневмонии. Но для этого необходимо более тщательно изучить влияние гриба на человека.