Международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов Astana Piano Passion прошел в столице Казахстана, городе Нур-Султан. Вот уже в пятый раз съезжаются на гостеприимную казахскую землю музыканты из многих стран мира. В этом году приехали участники из 20 стран – больше всего из России, Казахстана и Китая. Идейный вдохновитель конкурса и его художественный руководитель - знаменитый пианист Денис Мацуев.

Международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов Astana Piano Passion прошел в столице Казахстана, городе Нур-Султан. Вот уже в пятый раз съезжаются на гостеприимную казахскую землю музыканты из многих стран мира. В этом году приехали участники из 20 стран – больше всего из России, Казахстана и Китая. Идейный вдохновитель конкурса и его художественный руководитель знаменитый пианист Денис Мацуев в свое время откликнулся на предложение казахстанских властей создать этот уникальный культурный форум, призванный открывать и развивать новые таланты. Именно благодаря его энергии здесь царит атмосфера творческого состязания, служения высокому искусству."Я не люблю слово вундеркинд, я называю таких детей "искорки", — говорит он, — и все, кто уже выступает здесь, прошел сито отбора – выдающиеся музыканты". Мацуев согласился со словами одного из членов жюри, китайского профессора фортепьяно из Гонконга Ли Минцяна, который отметил, что стоит закрыть глаза и слушать только музыку, можно подумать, что играют взрослые сложившиеся исполнители."Мы все большие поклонники каждого, кто выходил на эту сцену, — говорит Народный артист России Денис Мацуев. – Та команда, которая начинала свой творческий путь в Астане, ныне Нур-Султан, сейчас побеждает на взрослых конкурсах, в частности, на конкурсе Чайковского, дает замечательные концерты. И многие из них будут вспоминать, что их творческий путь начался здесь, в удивительной столице Казахстана".И все же конкурс – это состязание, и каждый его участник сражается за победу в своей возрастной группе и за Гран-при. Главной интригой Astana Piano Passion-2019 стало то, что в состязании за Гран-при участвовали только победители младшей группы (возраст до 10 лет) и средней (11-14 лет). Среди самых юных участников конкурса первым стал Шан-Ен Пай из Тайваня, а в средней группе первое место получили двое – Адриан Ромофф (США) и Петр Акулов (Россия). Что касается старшей (от 15 до 18 лет), то жюри настолько высоко подняло планку, что приняло решение не присуждать первого места, следовательно, самые взрослые участники конкурса выпали из борьбы за Гран-при.Как сказал позже замечательный педагог, заслуженный артист России и член жюри конкурса Борис Петрушанский, границы между возрастными категориями сейчас размыты. Например, дети средней категории могли бы участвовать в старшей. "То, что мы сейчас наблюдаем, это, конечно, удивительно, это какое-то поколение индиго. Эти дети могут то, чего не могли взрослые еще 40-50 лет назад".Профессор напомнил, что первый этап конкурса Astana Piano Passion начинается с того, что дети присылают видеозаписи своего исполнения музыкальных произведений. У одних они очень профессиональные, у других любительские. Но члены жюри на первом этапе именно по ним могут оценить качество игры конкурсанта. "С такой любовью они подходят к музыке, с такой ответственностью к этому соревнованию, это свидетельствует о многом, и очень обнадеживает", — говорит Петрушанский.Особо он отметил, что своеобразной изюминкой конкурса в столице Казахстана, его национальным колоритом, является исполнение казахской музыки каждым из участников. "На конкурсе обязательным элементом является исполнение казахской музыки, и это обогащает программу, это очень интересно, — говорит он. – Музыка, которая имитирует народные инструменты, концертные пьесы на ее основе, могут стать частью репертуара многих исполнителей".Как отметил член жюри конкурса, директор Центральной музыкальной школы в Москве Валерий Пясецкий, фестиваль Astana Piano Passion уникален тем, что дети и педагоги приезжаю на конкурс за счет принимающей стороны, не тратя ни копейки, получают денежные премии, имеют возможность пройти мастер-классы, приобрести неоценимый опыт выступления на большой сцене в сопровождении симфонического оркестра. По его словам, уровень даже самых маленьких исполнителей очень высокий. И даже те, кто не прошел в финал, получают разные спецпризы и предложения, которые оказывают колоссальную помощь в их творческом развитии. ЦМШ пригласила троих детей учиться без экзаменов.Гости конкурса Astana Piano Passion выражали восхищение акустикой и красотой интерьеров главной площадки, которую предоставил Казахстан для юных виртуозов — здание Государственного театра оперы и балета "Астана опера". Это сверкающее чудо создано недавно под руководством главного архитектора, итальянца Ренато Аркетти. По общему мнению специалистов, театр по своим характеристикам не уступает знаменитым театрам мира, таким, как "Ла Скала" в Милане, Королевский театр в Мадриде, Большой театр в Москве, Метрополитен-опера в Нью-Йрке.В любви к театру признался и Денис Мацуев: "Этот театр стал для меня и участников конкурса родным, — говорит он. — Когда мы сюда приходим, мы вдохновляемся этим масштабом, красотой, вкусом". Член жюри из США Максим Могилевский отозвался еще восторженнее: "Я совершенно поражен красотой этого храма музыки. Это дворец, в котором одно удовольствие находиться, а выступление на его сцене становиться событием для каждого, память о котором сохранится на всю жизнь. Желаю конкурсу дальнейшего процветания, и хочу поблагодарить казахстанцев за гостеприимство и горячую поддержку".Именно в этом замечательном месте, в самом сердце казахстанской столицы, в центре Евразии, прошли все дни конкурса и состоялся заключительный Гала концерт победителей Astana Piano Passion. По традиции вместе с лауреатами блестяще выступил и маэстро Денис Мацуев. И только после этого был объявлен обладатель Гран при. Жюри приняло беспрецедентное решение — обладателями Гран при стали двое — Адриан Ромофф и Петр Акулов. Необыкновенно техничное исполнение Сен-Санса 12-летним Акуловым покорило зал, который буквально взорвался аплодисментами. А то, как проникновенно исполнял Шопена Ромофф, который всего на два года старше своего юного визави, у многих в зале вызвало слезы.Итоги конкурса подвел Денис Мацуев: "Когда молодой артист выходит на сцену и проносит исполняемое произведение через свою душу, в его интерпретации рождаются совершенно неповторимые вещи. Я всегда говорил, что талант не имеет возраста и национальности. Конкурс Astana Piano Passion – это страсть, это любовь".