В Омской области женщина в наказание за прогулянные уроки сначала избила своего 10-летнего сына ремнем, а затем привязала его к столбу в сарае. Чтобы ребенок не кричал, она затолкала ему в рот носки и сверху завязала марлевой повязкой.

В Омской области женщина в наказание за прогулянные уроки сначала избила своего 10-летнего сына ремнем, а затем привязала его к столбу в сарае. Чтобы ребенок не кричал, она затолкала ему в рот носки и сверху завязала марлевой повязкой. Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.ЧП произошло в поселке Любинский. "Школьнику удалось отвязаться и вылезти через окно, после чего он прибежал к другу и сообщил, что сбежал из дома. Мама друга сразу обратилась в полицию", — сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Омской области.Пострадавшего ребенка отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В отношении его матери возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК РФ. Кроме того, следователи проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Истязание" и "Незаконное лишение свободы", по которым женщине может грозить до 7 лет лишения свободы.