Школьнику Павлу Шекунову вручили награду за спасение ребенка во время пожара в селе Барахоево. Глава региона Александр Осипов лично поблагодарил подростка за храбрость. Юному герою губернатор вручил благодарственное письмо За смелость и отвагу при спасении людей на пожаре, а также планшетный компьютер, смартфон.

Школьнику Павлу Шекунову вручили награду за спасение ребенка во время пожара в селе Барахоево. Глава региона Александр Осипов лично поблагодарил подростка за храбрость. Юному герою губернатор вручил благодарственное письмо "За смелость и отвагу при спасении людей на пожаре", а также планшетный компьютер, смартфон.Как напоминает ГТРК "Чита", пожар в селе Барахоево случился 14 апреля. 16-летний Павел, зная что в соседнем горящем доме находятся дети, не испугался и забраться туда. В результате была спасена девочка. Позже юный герой поделился: "Я ничего не чувствовал, всё спонтанно было. А девочка была без сознания". Он попытался пройти через входную дверь, там пожар, вернулся, разбили с матерью окно в спальню, пролез через окно. Увидел маленькую Сашечку, взял её и вынес из горящего дома.Стоит отметить, что Павел Шекунов воспитывается в многодетной семье. У него две старших сестры и младший брат. Сейчас он заканчивает девятый класс, а после учёбы планирует поступить на военную службу.