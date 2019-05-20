Алина Загитова, устроившая покатушки по сельской
местности, возмутила пользователей Сети. Несмотря на чемпионское звание,
спортсменке стоило бы напомнить о правилах поведения.
Алина Загитова, устроившая "покатушки" по сельской
местности, возмутила пользователей Сети. Несмотря на чемпионское звание,
спортсменке стоило бы напомнить о правилах поведения.
Олимпийская чемпионка имела неосторожность
выложить съемку своих развлечений более двух недель назад. Однако страсти в
Сети не утихают до сих пор. Езда несовершеннолетней спортсменки за рулем
автомобиля возмутила известного блогера.
"Вот что с ними делать? Почему каждый прыщ, едва
поднялся над серой массой, уже считает, что ему все дозволено?", -
написала в своем телеграм-канале Лена Миро.
действительно, лихо управляется с автомобилем. Поклонники могли оценить навыки олимпийской чемпионки, посмотрев видео, которое фигуристка опубликовала в Instagram.
Однако некоторые фанаты спортсменки обеспокоились: ведь фигуристке исполнилось только 16 лет – а получить права и садиться за руль можно только с 18-ти лет. И это не единственное нарушение: катается по сельской местности, не пристегнув ремень безопасности.