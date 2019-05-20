Алина Загитова, устроившая покатушки по сельской местности, возмутила пользователей Сети. Несмотря на чемпионское звание, спортсменке стоило бы напомнить о правилах поведения.

Алина Загитова, устроившая "покатушки" по сельскойместности, возмутила пользователей Сети. Несмотря на чемпионское звание,спортсменке стоило бы напомнить о правилах поведения.Олимпийская чемпионка имела неосторожностьвыложить съемку своих развлечений более двух недель назад. Однако страсти вСети не утихают до сих пор. Езда несовершеннолетней спортсменки за рулемавтомобиля возмутила известного блогера."Вот что с ними делать? Почему каждый прыщ, едваподнялся над серой массой, уже считает, что ему все дозволено?", -написала в своем телеграм-канале Лена Миро.действительно, лихо управляется с автомобилем. Поклонники могли оценить навыки олимпийской чемпионки, посмотрев видео, которое фигуристка опубликовала в Instagram.Однако некоторые фанаты спортсменки обеспокоились: ведь фигуристке исполнилось только 16 лет – а получить права и садиться за руль можно только с 18-ти лет. И это не единственное нарушение: катается по сельской местности, не пристегнув ремень безопасности.