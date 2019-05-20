Алину Загитову обвинили в краже музыки для показательного
номера у Евгении Медведевой. Пользователи Сети обрушились на фигуристку с
критикой в день ее рождения.
Алину Загитову обвинили в краже музыки для показательного
номера у Евгении Медведевой. Пользователи Сети обрушились на фигуристку с
критикой в день ее рождения.
вызвала недовольство пользователей выбором
музыки для свего нового показательного номера. В следующем сезоне фигуристка
будет выступать под песню Билли Айлиш Bad Guy – об этом сообщил хореограф
спортсменки Даниил Глейхенгауз. Однако, как выяснилось, это любимая композиция
Евгении Медведевой – о чем та рассказала в недавнем интервью.
"Как аккуратно украсть показательный у другого человека",
"Это просто ущербно, вы все интервью Жени, видимо, смотрите и на ее вкус
ориентируетесь. Это просто мерзко – взять и поставить номер под любимую песню
Жени! Во всем пытаетесь ей насолить?", – возмущаются поклонники Медведевой
в комментариях под постом Глейхенгауза в Instagram.
18 мая исполнилось 17 лет. В этот день
фигуристка из отпуска, с моря – и сразу отправилась на каток. Спортсменка
приняла поздравления, а хореограф сообщил ей о выборе композиции для
показательного номера.
Даниилу Глейхенгаузу пришлось отвечать на критику. Хореограф
Алины Загитовой заявил, что интервью Медведевой он не видел. А музыка для номера
его подопечной была выбрана еще до того, как спортсменка уехала в отпуск.
Затем чемпионка мира 2019 года отправилась отмечать свое
17-летие в ресторан. Куда именно – не сообщила, но вскоре в соцсетях
ее друзей появились снимки, сделанные в одной из башен "Москва-Сити".
Позже и сама олимпийская чемпионка опубликовала фото с празднования,
поблагодарив всех подписчиков за теплые пожелания, пишет "Комсомольская
правда".