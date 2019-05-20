Алину Загитову обвинили в краже музыки для показательного номера у Евгении Медведевой. Пользователи Сети обрушились на фигуристку с критикой в день ее рождения.

Алину Загитову обвинили в краже музыки для показательногономера у Евгении Медведевой. Пользователи Сети обрушились на фигуристку скритикой в день ее рождения.вызвала недовольство пользователей выбороммузыки для свего нового показательного номера. В следующем сезоне фигуристкабудет выступать под песню Билли Айлиш Bad Guy – об этом сообщил хореографспортсменки Даниил Глейхенгауз. Однако, как выяснилось, это любимая композицияЕвгении Медведевой – о чем та рассказала в недавнем интервью."Как аккуратно украсть показательный у другого человека","Это просто ущербно, вы все интервью Жени, видимо, смотрите и на ее вкусориентируетесь. Это просто мерзко – взять и поставить номер под любимую песнюЖени! Во всем пытаетесь ей насолить?", – возмущаются поклонники Медведевойв комментариях под постом Глейхенгауза в Instagram.18 мая исполнилось 17 лет. В этот деньфигуристка из отпуска, с моря – и сразу отправилась на каток. Спортсменкаприняла поздравления, а хореограф сообщил ей о выборе композиции дляпоказательного номера.Даниилу Глейхенгаузу пришлось отвечать на критику. ХореографАлины Загитовой заявил, что интервью Медведевой он не видел. А музыка для номераего подопечной была выбрана еще до того, как спортсменка уехала в отпуск.Затем чемпионка мира 2019 года отправилась отмечать свое17-летие в ресторан. Куда именно – не сообщила, но вскоре в соцсетяхее друзей появились снимки, сделанные в одной из башен "Москва-Сити".Позже и сама олимпийская чемпионка опубликовала фото с празднования,поблагодарив всех подписчиков за теплые пожелания, пишет "Комсомольскаяправда".