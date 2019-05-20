Кейт Миддлтон удивила необычной фотосессией. Герцогиню
Кембриджскую запечатлели в то время, когда она раскачивалась на тарзанке.
Непривычен и наряд супруги принца
Уильяма – джинсы и рубашка.
Кейт Миддлтон удивила необычной фотосессией. Герцогиню
Кембриджскую запечатлели в то время, когда она раскачивалась на тарзанке.
Непривычен и наряд супруги принца
Уильяма – джинсы и рубашка.
Фотографии в неофициальной обстановке
британцам понравились. Герцогиня Кембриджская вышла из положенного по королевскому
протоколу образа, облачившись в практичный наряд для прогулок на природе – и
сменив каблуки на ботинки на шнуровке.
Тарзанка, на которой запечатлена Кейт Миддлтон – часть
дизайна сада "Назад к природе" Герцогиня создала его вместе с
известными ландшафтными дизайнерами и намерена на днях его представить широкой
общественности. Событие приурочено к ежегодной Выставке цветов, открытие которой состоится скоро в Челси.
"Не могу дождаться, чтобы увидеть ее сад в понедельник!",
"Какой красивый человек – и внутри, и снаружи", "Она
удивительная! Она чтит традиции, но остается доступной и приземленной", "Лучшая
герцогиня в мире и наша будущая королева. Она такая красивая, Уильяму так
повезло", – восторгаются подданные Ее Величества.
и ее супруг принц Уильям воспитывают троих детей:
5-летнего Джорджа Александра Луи, 4-летнюю дочь Шарлотту Елизавету Диану и
маленького принца Луи Артура Чарльза. Малыш появился на свет в апреле 2018 года,
герцогиня Кембриджская во время
беременности страдала от сильного токсикоза.
Троих детей и принц Уильям в последнее время
часто выводят на прогулки в сад своего норфолкского поместья. Там герцогиня
посадила много незабудок – это были любимые цветы ее покойной свекрови,
принцессы Дианы, напоминает Cosmo.ru. Но иногда Миддлтон находит время, чтобы отдохнуть от трудного дела воспитания подрастающего поколения.