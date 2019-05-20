Кейт Миддлтон удивила необычной фотосессией. Герцогиню Кембриджскую запечатлели в то время, когда она раскачивалась на тарзанке. Непривычен и наряд супруги принца Уильяма – джинсы и рубашка.

Кейт Миддлтон удивила необычной фотосессией. ГерцогинюКембриджскую запечатлели в то время, когда она раскачивалась на тарзанке.Непривычен и наряд супруги принцаУильяма – джинсы и рубашка.Фотографии в неофициальной обстановкебританцам понравились. Герцогиня Кембриджская вышла из положенного по королевскомупротоколу образа, облачившись в практичный наряд для прогулок на природе – исменив каблуки на ботинки на шнуровке.Тарзанка, на которой запечатлена Кейт Миддлтон – частьдизайна сада "Назад к природе" Герцогиня создала его вместе сизвестными ландшафтными дизайнерами и намерена на днях его представить широкойобщественности. Событие приурочено к ежегодной Выставке цветов, открытие которой состоится скоро в Челси."Не могу дождаться, чтобы увидеть ее сад в понедельник!","Какой красивый человек – и внутри, и снаружи", "Онаудивительная! Она чтит традиции, но остается доступной и приземленной", "Лучшаягерцогиня в мире и наша будущая королева. Она такая красивая, Уильяму такповезло", – восторгаются подданные Ее Величества.и ее супруг принц Уильям воспитывают троих детей:5-летнего Джорджа Александра Луи, 4-летнюю дочь Шарлотту Елизавету Диану ималенького принца Луи Артура Чарльза. Малыш появился на свет в апреле 2018 года,герцогиня Кембриджская во времябеременности страдала от сильного токсикоза.Троих детей и принц Уильям в последнее времячасто выводят на прогулки в сад своего норфолкского поместья. Там герцогиняпосадила много незабудок – это были любимые цветы ее покойной свекрови,принцессы Дианы, напоминает Cosmo.ru. Но иногда Миддлтон находит время, чтобы отдохнуть от трудного дела воспитания подрастающего поколения.