В своей речи на инаугурации в Верховной раде избранный президент Украины Владимир Зеленский разошелся не на шутку и заявил о намерении захватить Крым. В Москве дали жесткий ответ позарившемуся на российский полуостров политику.

В своей речи на инаугурации в Верховной раде избранный президент Украины Владимир Зеленский разошелся не на шутку и заявил о намерении захватить Крым. В Москве дали жесткий ответ позарившемуся на российский полуостров политику.Голосовавшие за Владимира Зеленского украинцы рассматривали его как кандидата, способного положить конец гражданской войне в стране и наконец разрешить противоречия с Россией. Однако своими словами при вступлении в должность президента страны политик, кажется, разбил эти надежды. В частности, он проговорился о планах по захвату Крыма.На эту часть выступления бывшего шоумена незамедлительно последовал жесткий ответ из Москвы. "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов России", – цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.Напомнил он Владимиру Зеленскому и о том, по какому сценарию должен быть решен конфликт Киева с Донецком и Луганском. "Что касается юго-востока, Донбасса, то, опять же, это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь прежде всего на четком плане, изложенном в Минских договоренностях", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля.Дмитрий Песков также рассказал о том, когда президент России направит поздравление своему украинскому коллеге. "Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины", – цитирует его "". Также на поздравление от российского лидера президент Украины сможет рассчитывать после первых успехов в нормализации отношений между двумя странами.Напомним, 20 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность. Первым делом он распустил Верховную раду, а также призвал уволить главу СБУ, генерального прокурора и министра обороны страны. Своей первоочередной задачей новый украинский лидер назвал прекращение огня в Донбассе. Затем он заявил о необходимости захвата Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей.