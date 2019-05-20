Украинским журналистам удалось посмотреть список приглашенных на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.

Украинским журналистам удалось посмотреть список приглашенных на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Как сообщило издание "Украинская правда", среди гостей ожидают Петра Порошенко и всех бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича.Вступление в должность Зеленского начнется с принесения присяги в Верховной Раде в 10 утра. Затем президент примет официальные делегации в Мариинском дворце, пишет РИА Новости."После этого Зеленский отправится на Банковую, где будут двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств", — рассказали журналисты.Во втором туре выборов за Зеленского проголосовали 73,22 процента избирателей.