По версии следствия, обвиняемый похитил деньги у потерпевшего во время отдыха в сауне.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, в феврале текущего года фигурант, отдыхая в сауне, совершил кражу денег у другого посетителя заведения. Воспользовавшись моментом, когда одежда потерпевшего останется без присмотра, злоумышленник похитил из кармана брюк 14 500 рублей и скрылся. Впоследствии деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.Фигурант был задержан на территории района в результате проведенного сотрудниками полиции комплекса оперативно-розыскных мероприятий.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.