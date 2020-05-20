Злоумышленник ударил водителя, а затем, сев на его место, уехал с места происшествия. Чуть позже автомашина была обнаружена у торца дома...

Сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством.В полицию с заявлением обратился 23-летний водитель такси о пропаже арендованной им автомашины «Хендай Солярис» стоимостью около 500 тысяч рублей.Установлено, что водителю автомашины поступил заказ, и на улице Академика Челомия к нему в машину на заднее сиденье сел неизвестный гражданин в состоянии опьянения. Приехав по адресу на Святоозерской улице пассажир сказал, что оплату произведет на карту водителю. Денежные средства не поступили, и между гражданами возник конфликт, который продолжился на улице. Злоумышленник ударил водителя, а затем, сев на его место, уехал с места происшествия. Чуть позже автомашина была обнаружена у торца дома.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Святоозерской улице. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель района.Дознанием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73