Согласно исследованию ВЭФ, если главы стран не будут работать над тем, чтобы смягчить последствия кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, то в мире будет нарастать экономическая нестабильность и социальное недовольство. В рамках исследования эксперты опросили 350 риск-менеджеров, которые выразили обеспокоенность по поводу экономических последствий эпидемии.

Согласно исследованию ВЭФ, если главы стран не будут работать над тем, чтобы смягчить последствия кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, то в мире будет нарастать экономическая нестабильность и социальное недовольство.В рамках исследования эксперты опросили 350 риск-менеджеров, которые выразили обеспокоенность по поводу экономических последствий эпидемии.Две трети опрошенных отметили, что длительная рецессия в мировой экономике является главным фактором, вызывающим обеспокоенность, так как кризис разрушает жизни людей и целых сообществ, он стал причиной экономического кризиса с далеко идущими последствиями.Именно поэтому аналитики полагают, что главы стран должны сотрудничать для того, чтобы справиться с возможными негативными последствиями.Как отмечают эксперты, около 500 миллионов человек по всему миру могут оказаться в состоянии бедности из-за эпидемии. Около 80% учащихся по всему миру начиная с марта не посещают учебные заведения. Кроме того, промышленное производство в мире снизится на 3%, а объем прямых иностранных инвестиций упадет на 30-40%, полагают эксперты ВЭФ.Все это имеет тяжелые последствия для уровня занятости. Кроме того, население чувствует огромный стресс, связанный с переживаниями о будущем, что также отражается на их состоянии здоровья.Ниже мы расскажем о 10 главных рисках для мировой экономики, связанных с эпидемией коронавируса.10. Длительная рецессия в мировой экономикеУровень риска — 68.6%Риск-менеджеры полагают, что экономический кризис в целом и длительная рецессия в частности являются наиболее вероятным последствием для мировой экономики и компаний в течение следующих 18 месяцев.COVID-19 привел к снижению экономической активности, что потребовало вливания триллионов долларов в рамках пакетов помощи экономике. Это может привести к структурным изменениям в мировой экономике, полагают опрошенные ВЭФ риск-менеджеры.9. Рост банкротств и волна консолидацийУровень риска — 56.8%Нарастание долга станет большой нагрузкой для бюджетов государств и корпораций в течение многих лет. Мировые экономические связи претерпят изменения. Эксперты полагают, что развивающиеся экономики находятся в группе риска, так как могут оказаться в глубоком кризисе, в то время как бизнес столкнется с изменениями в схемах потребления, производства и конкуренции.8. Неспособность ряда секторов и отраслей в отдельных странах восстановитьсяУровень риска — 55.9%Авиасообщение – одна из отраслей, которая оказалась под ударом из-за эпидемии коронавируса, так как пассажиры стали отменять путешествия, чтобы предотвратить распространение заболевания. Эксперты и аналитики полагают, что потребуется до 5 лет на полное восстановление этой отрасли, и что многие авиакомпании будут разорены.7. Высокий уровень структурной безработицы, особенно среди молодежиУровень риска — 49.3%В апреле в США уровень безработицы достиг 20,5 миллиона человек, то есть 14,7%. Это самый высокий показатель с момента окончания Великой депрессии. Увольнения продолжаются. Всего за восемь неделю без работы осталось уже 36,5 миллионов американцев.6. Ужесточение ограничений на трансграничные передвижения людей и товаровУровень риска — 48.7%В марте США и Мексика договорились ограничить количество несущественных перемещений через южную границу США, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ранее США закрыли границу с Канадой по той же причине. США – далеко не единственная страна, которая ввела ограничения на перемещения через границу. Многие страны закрыли свои границы, чтобы сдержать распространение вируса.5. Ослабление фискальных позиций крупнейших экономик мираУровень риска — 45.8%По всему миру центральные банки ослабляют фискальную политику, чтобы помочь экономике и смягчить последствия кризиса, вызванного пандемией. Действительно, экономике сейчас необходима помощь, однако это означает, что у центральных банков меньше возможностей в случае экономического кризиса в будущем.4. Длительный сбой в мировых цепочках поставокУровень риска — 42.1%Компании столкнулись с изменениями и срывами в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса. Кроме того, наблюдаются изменения в спросе на отдельные товары.3. Экономический крах развивающихся рынков и экономикУровень риска — 38%В недавнем интервью лауреат Нобелевской премии Пол Кругман заявил, что развивающиеся рынки могут в скором времени исчерпать все свои возможности для борьбы с экономическими последствиями вируса, что приведет к глубокой рецессии.2. Кибератаки и мошенничество с даннымиУровень риска — 37.8%Связанные с коронавирусом кибератаки уже происходят. В США и Великобритании несколько таких атак были направлены на работников системы здравоохранения и ученых, которые изучают вирус и работают над созданием вакцины.1. Еще одна эпидемия COVID-19 или другого инфекционного заболеванияУровень риска — 30.8%Так как страны по всему миру постепенно снимают жесткие ограничения, возникает угроза второй волны эпидемии коронавируса. В США экономисты прогнозируют начало второй волны эпидемии, которая приведет экономику страны к глубокой депрессии.