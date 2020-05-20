Согласно исследованию ВЭФ, если главы стран не будут работать над тем, чтобы смягчить последствия кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, то в мире будет нарастать экономическая нестабильность и социальное недовольство. В рамках исследования эксперты опросили 350 риск-менеджеров, которые выразили обеспокоенность по поводу экономических последствий эпидемии.
Согласно исследованию ВЭФ, если главы стран не будут работать над тем, чтобы смягчить последствия кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, то в мире будет нарастать экономическая нестабильность и социальное недовольство.
В рамках исследования эксперты опросили 350 риск-менеджеров, которые выразили обеспокоенность по поводу экономических последствий эпидемии.
Две трети опрошенных отметили, что длительная рецессия в мировой экономике является главным фактором, вызывающим обеспокоенность, так как кризис разрушает жизни людей и целых сообществ, он стал причиной экономического кризиса с далеко идущими последствиями.
Именно поэтому аналитики полагают, что главы стран должны сотрудничать для того, чтобы справиться с возможными негативными последствиями.
Как отмечают эксперты, около 500 миллионов человек по всему миру могут оказаться в состоянии бедности из-за эпидемии. Около 80% учащихся по всему миру начиная с марта не посещают учебные заведения. Кроме того, промышленное производство в мире снизится на 3%, а объем прямых иностранных инвестиций упадет на 30-40%, полагают эксперты ВЭФ.
Все это имеет тяжелые последствия для уровня занятости. Кроме того, население чувствует огромный стресс, связанный с переживаниями о будущем, что также отражается на их состоянии здоровья.
Ниже мы расскажем о 10 главных рисках для мировой экономики, связанных с эпидемией коронавируса.
10. Длительная рецессия в мировой экономике
Уровень риска — 68.6%
Риск-менеджеры полагают, что экономический кризис в целом и длительная рецессия в частности являются наиболее вероятным последствием для мировой экономики и компаний в течение следующих 18 месяцев.
COVID-19 привел к снижению экономической активности, что потребовало вливания триллионов долларов в рамках пакетов помощи экономике. Это может привести к структурным изменениям в мировой экономике, полагают опрошенные ВЭФ риск-менеджеры.
9. Рост банкротств и волна консолидаций
Уровень риска — 56.8%
Нарастание долга станет большой нагрузкой для бюджетов государств и корпораций в течение многих лет. Мировые экономические связи претерпят изменения. Эксперты полагают, что развивающиеся экономики находятся в группе риска, так как могут оказаться в глубоком кризисе, в то время как бизнес столкнется с изменениями в схемах потребления, производства и конкуренции.
8. Неспособность ряда секторов и отраслей в отдельных странах восстановиться
Уровень риска — 55.9%
Авиасообщение – одна из отраслей, которая оказалась под ударом из-за эпидемии коронавируса, так как пассажиры стали отменять путешествия, чтобы предотвратить распространение заболевания. Эксперты и аналитики полагают, что потребуется до 5 лет на полное восстановление этой отрасли, и что многие авиакомпании будут разорены.
7. Высокий уровень структурной безработицы, особенно среди молодежи
Уровень риска — 49.3%
В апреле в США уровень безработицы достиг 20,5 миллиона человек, то есть 14,7%. Это самый высокий показатель с момента окончания Великой депрессии. Увольнения продолжаются. Всего за восемь неделю без работы осталось уже 36,5 миллионов американцев.
6. Ужесточение ограничений на трансграничные передвижения людей и товаров
Уровень риска — 48.7%
В марте США и Мексика договорились ограничить количество несущественных перемещений через южную границу США, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ранее США закрыли границу с Канадой по той же причине. США – далеко не единственная страна, которая ввела ограничения на перемещения через границу. Многие страны закрыли свои границы, чтобы сдержать распространение вируса.
5. Ослабление фискальных позиций крупнейших экономик мира
Уровень риска — 45.8%
По всему миру центральные банки ослабляют фискальную политику, чтобы помочь экономике и смягчить последствия кризиса, вызванного пандемией. Действительно, экономике сейчас необходима помощь, однако это означает, что у центральных банков меньше возможностей в случае экономического кризиса в будущем.
4. Длительный сбой в мировых цепочках поставок
Уровень риска — 42.1%
Компании столкнулись с изменениями и срывами в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса. Кроме того, наблюдаются изменения в спросе на отдельные товары.
3. Экономический крах развивающихся рынков и экономик
Уровень риска — 38%
В недавнем интервью лауреат Нобелевской премии Пол Кругман заявил, что развивающиеся рынки могут в скором времени исчерпать все свои возможности для борьбы с экономическими последствиями вируса, что приведет к глубокой рецессии.
2. Кибератаки и мошенничество с данными
Уровень риска — 37.8%
Связанные с коронавирусом кибератаки уже происходят. В США и Великобритании несколько таких атак были направлены на работников системы здравоохранения и ученых, которые изучают вирус и работают над созданием вакцины.
1. Еще одна эпидемия COVID-19 или другого инфекционного заболевания
Уровень риска — 30.8%
Так как страны по всему миру постепенно снимают жесткие ограничения, возникает угроза второй волны эпидемии коронавируса. В США экономисты прогнозируют начало второй волны эпидемии, которая приведет экономику страны к глубокой депрессии.