Российские аэропорты во втором квартале этого года получат компенсацию за каждого утраченного пассажира. Их количество будут вычислять, сравнивая показатели с аналогичным периодом прошлого года. По информации Коммерсанта, за каждого человека правительство заплатит 195,4 рублей.

Российские аэропорты во втором квартале этого года получат компенсацию за каждого утраченного пассажира. Их количество будут вычислять, сравнивая показатели с аналогичным периодом прошлого года. По информации Коммерсанта, за каждого человека правительство заплатит 195,4 рублей. Издание поясняет, что Минтранс уже разработал и внес в правительство проект постановления об утверждении правил распределения субсидий воздушным гаваням.Аналогичный механизм применялся при расчете субсидий для авиаперевозчиков: за каждого “недополученного” пассажира они получат 365 рублей. В случае с аэропортами, речь идет в общей сложности о 10,1 млрд рублей, которые планирует выделить правительство. Так что речь, как отмечает издание, идет о десятках миллионов ежемесячно – для крупных региональных аэропортов и сотнях миллионов – для тех, что в столице.Например, по подсчетам издания, согласно разработанной методике, аэропорт Симферополя, у которого в апреле пассажиропоток упал на 89,5% получит порядка 50 млн рублей. А вот Внуково, по данным “Коммерсанта”, в апреле может рассчитывать на 320-330 млн рублей.Правда, предполагается, что если пассажиропоток упадет более, чем на 92% и денег не хватит, субсидии пропорционально уменьшат. Пока же источники “Коммерсанта” заявили, что обозначенные цифры их вполне устраивают, хотя и ожидают убытков по итогам года. Эксперты же указывают на то, что поддержка понадобится и в третьем квартале.