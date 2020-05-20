С начала года более двух тысяч семей Амурской области подали заявки на получение льготной дальневосточной ипотеки. Займы уже получили более 600 семей. Общая сумма выданных средств составила порядка двух миллиардов рублей.

С начала года более двух тысяч семей Амурской области подали заявки на получение льготной дальневосточной ипотеки. Займы уже получили более 600 семей. Общая сумма выданных средств составила порядка двух миллиардов рублей.Как напоминает ГТРК "Амур", льготной двухпроцентной ипотекой могут воспользоваться семьи до 35 лет, имеющие несовершеннолетних детей. Льготная программа кредитования рассчитана на пять лет. Средства можно потратить на покупку квартиры в новостройке либо на вторичном рынке, а также на возведение собственного дома.Кроме того, кредит на жилье можно взять под два процента, не только молодым семьям, но и владельцам бесплатных гектаров на Дальнем Востоке. Деньги из бюджета на эти субсидии уже выделили.