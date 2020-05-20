Управление Конгресса США по бюджету подготовило для законодателей новый прогноз. По оценке экспертов, перспективы для экономики США в ближайшее время открываются крайне мрачные: CBO ожидает падения ВВП страны почти на 38% по итогам II квартала этого года.

Падение американского ВВП на 4,8% за первые три месяца этого года уже стало самым резким спадом после предыдущего финансового кризиса. Но худшее, конечно, впереди, говорят в один голос политики и экономисты. Однако единого мнения насчет того, насколько глубоким окажется падение, нет.Управление Конгресса США по бюджету подготовило для законодателей новый прогноз. По оценке экспертов, перспективы для экономики США в ближайшее время открываются крайне мрачные: CBO ожидает падения ВВП страны на 37,7% по итогам II квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Если же рассматривать прогноз по сокращению не в разрезе "год к году", а в ракурсе "квартал к кварталу", то по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года сокращение в последующие, по оценке CBO, составит 11,2%. Ожидается, что квартальные темпы роста вырастут на 5% в III квартале, а затем увеличатся еще на 2,5% в последние три месяца года.Тем не менее обновленный прогноз управления немного более оптимистичный, чем апрельские оценки: ранее его эксперты ожидали, что снижение по сравнению с предыдущим кварталом составит 12%, а по сравнению с прошлым годом – 40%. Некоторое улучшение прогноза экономисты связывают с тем, что определенный положительный эффект на экономику окажут масштабные финансовые стимулы, одобренные властями США.При этом CBO прогнозирует рост числа безработных до 25,1 миллиона человек к концу сентября этого года. В конце июня показатель должен, по версии CBO достигнуть 23,6 миллиона человек. Для сравнения, в конце 2019 года в США было зарегистрировано 5,8 миллиона безработных. А в период финансового кризиса, с конца 2007 года по конец 2009 года, не имели работы 7,9 миллиона человек.Ранее, как писали "33Live.Ruру", глава ФРС Джером Пауэлл допустил рост безработицы в США до 25% во II квартале и 20% ВВП в этот период. Однако руководитель американского регулятора считает, что повторение Великой депрессии 1930-х годов исключено.