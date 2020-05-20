Владимир Зеленский занимает должность президента ровно год. За это время многие украинцы успели в нем разочароваться: люди не видят отличий между бывшим комиком и его предшественником Петром Порошенко. Да и сам лидер Незалежной, как оказалось, не способен внятно ответить на вопрос, в чем разница.

Владимир Зеленский занимает должность президента ровно год. За это время многие украинцы успели в нем разочароваться: люди не видят отличий между бывшим комиком и его предшественником Петром Порошенко. Да и сам лидер Незалежной, как оказалось, не способен внятно ответить на вопрос, в чем разница.По случаю первой годовщины президентства 20 мая в Киеве прошла пресс-конференция Владимира Зеленского. В ходе мероприятия у главы государства возникла перепалка с журналистской NеwsOne Дианой Панченко.Она заметила, что действия президента отличаются от того, что он обещал гражданам во время предвыборной кампании. Журналистка напомнила главе государства о росте коммунальных тарифов, безнаказанности коррупционеров и "договорняках" с партией бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".Панченко несколько раз спросила Зеленского, чем он отличается от предшественника. Вразумительного ответа президент дать не смог.По его словам, он отличается от Порошенко "всем". Себя Зеленский назвал "честным и порядочным" человеком, который "действительно болеет за страну". "Я, может быть, не так хорошо общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко", – добавил бывший комик.Впрочем, реальные дела Зеленского говорят об обратном. Вопреки желаниям большинства граждан, которые голосовали за него на выборах, новый президент продолжил политику предшественника: агрессия в Донбассе не остановлена, коррупция разъедает экономику, улицу по-прежнему контролируют националисты, и все это на фоне давления на русскоязычных украинцев.Рейтинг за год рухнул на 30%. Сейчас его поддерживают чуть более 40% избирателей.