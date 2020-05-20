Социологи выяснили, чему граждане России посвящают освободившееся в самоизоляции время. Выяснилось, что большинство жителей страны решили освоить новые навыки. Так, 36% опрошенных ..

Социологи выяснили, чему граждане России посвящают освободившееся в самоизоляции время. Выяснилось, что большинство жителей страны решили освоить новые навыки.Так, 36% опрошенных сообщили, что начали интересоваться программированием и иностранными языками. Еще 26% переключились на спорт, а 22% проводят время с детьми. Кроме того, 23% россиян занялись благотворительностью и волонтерской деятельностью, сообщает .