Россия продолжает борьбу с коронавирусом, миллионы людей находятся в режиме всеобщей изоляции. На этом фоне отечественная экономика стремительно катится вниз. В правительстве не стали скрывать всей серьезности ситуации и озвучили ужасающие цифры.

Россия продолжает борьбу с коронавирусом, миллионы людей находятся в режиме всеобщей изоляции. На этом фоне отечественная экономика стремительно катится вниз. В правительстве не стали скрывать всей серьезности ситуации и озвучили ужасающие цифры.Нерабочие дни из-за коронавируса в России привели к резкому увеличению безработицы, сообщила вице-премьер Татьна Голикова в ходе выступления в Совете Федерации. По ее словам, за прошедшие два месяца число безработных выросло на 29%.Из-за коронавируса в России число безработных превысило 1,6 миллиона человек, уточнила представитель правительства. По ее словам, для таких граждан будут предусмотрены дополнительные меры поддержки, в частности, общественные работы.Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в российских регионах, заметила Голикова. Общественные работы предусматривают большое скопление людей – необходимо соблюсти все требования санитарной безопасности, добавила вице-премьер.Заявление Татьяны Голиковой о росте безработицы прокомментировала телеведущая Ксения Собчак. "Что и следовало ожидать", – написала она в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".1,6 миллиона безработных из-за коронавируса в России – не предел. Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в ведомстве ожидают 2,5 миллиона безработных.Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, каждый второй взрослый в России из-за коронавируса сейчас не работает. При этом 16% наших сограждан перешли на "удаленку".на 20 мая 2020 года заразились 308 705 человек. За последние сутки выявлено 8 764 новых случая COVID-19.20 Май 2020 в 12:50 PDT