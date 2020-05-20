Специальные экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 будут проводиться для призывников в Оренбургской области. Результаты исследования станут известны уже через два часа после забора крови.

Специальные экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 будут проводиться для призывников в Оренбургской области. Результаты исследования станут известны уже через два часа после забора крови.Такие тесты на COVID-19 специально разработаны для призыва, уточняет телеканал "Россия 24". Молодые люди будут проходить их дважды — перед прибытием на сборный пункт и перед отправлением в войска.В Самарской области для будущих военнослужащих подготовлены отдельный пункты проживания. Командиры, принимающие молодое поколение в свои подразделения, две недели будут жить вместе с призывниками. Там они будут проходить тесты, медицинское и психологическое обследование.Этой весной с территории Центрального военного округа будет призвано 52 тысячи человек.