Накануне в Москве
скончался 52-летний Максим Моргунов. Он был единственным сыном теле и
радиоведущей Светланы Моргуновой.
Накануне в Москве
скончался 52-летний Максим Моргунов. Он был единственным сыном теле и
радиоведущей Светланы Моргуновой.
10 мая у
наследника знаменитости обнаружили коронавирусную инфекцию. Максим не был
госпитализирован и последние дни находился дома. В это
время семья мужчины жила на даче.
19 мая сын
Светланы Моргуновой перестал выходить на связь с близкими. Приехавшая в Москву
супруга мужчины не смогла открыть дверь в квартиру своим ключом, так как та была
закрыта на щеколду. В апартаменты попали только со спасателями. К тому моменту
Максим был уже мертв.
По словам
двоюродного брата умершего, Ильи Свиридова, Максим Моргунов не имел вредных
привычек и не страдал хроническими недугами. Сын знаменитого диктора не был в
группе риска.
Также в личном "Фейсбук"
Свиридов поведал, что Моргунов являлся сотрудником пресс-службы музея
Коломенское. Уханьскую заразу Максим подцепил именно на рабочем месте, от
коллеги по цеху.
"Между майскими
праздниками он выходил на работу (ко Дню Победы они делали какой-то телемост
почему-то с Португалией). И там контактировал с коллегой, его непосредственным
начальником. 8-го числа у начальника подтвердили ковид", – написал брат
Моргунова.
Добавим, что
Максим Моргунов был единственным ребенком Светланы Моргуновой. Наследник знаменитости
окончил РУДН, филологический факультет.