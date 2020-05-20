Накануне в Москве скончался 52-летний Максим Моргунов. Он был единственным сыном теле и радиоведущей Светланы Моргуновой.

Накануне в Москвескончался 52-летний Максим Моргунов. Он был единственным сыном теле ирадиоведущей Светланы Моргуновой.10 мая унаследника знаменитости обнаружили коронавирусную инфекцию. Максим не былгоспитализирован и последние дни находился дома. В этовремя семья мужчины жила на даче.19 мая сынСветланы Моргуновой перестал выходить на связь с близкими. Приехавшая в Москвусупруга мужчины не смогла открыть дверь в квартиру своим ключом, так как та былазакрыта на щеколду. В апартаменты попали только со спасателями. К тому моментуМаксим был уже мертв.По словамдвоюродного брата умершего, Ильи Свиридова, Максим Моргунов не имел вредныхпривычек и не страдал хроническими недугами. Сын знаменитого диктора не был вгруппе риска.Также в личном "Фейсбук"Свиридов поведал, что Моргунов являлся сотрудником пресс-службы музеяКоломенское. Уханьскую заразу Максим подцепил именно на рабочем месте, отколлеги по цеху."Между майскимипраздниками он выходил на работу (ко Дню Победы они делали какой-то телемостпочему-то с Португалией). И там контактировал с коллегой, его непосредственнымначальником. 8-го числа у начальника подтвердили ковид", – написал братМоргунова.Добавим, чтоМаксим Моргунов был единственным ребенком Светланы Моргуновой. Наследник знаменитостиокончил РУДН, филологический факультет.