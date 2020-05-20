С 25 мая на телеканале Россия стартует сериал Черная кошка. Картина основана на реальных событиях. В ленте снимаются Игорь Петренко и Гела Месхи.

С 25 мая на телеканале"Россия" стартует сериал "Черная кошка". Картина основана на реальных событиях.В ленте снимаются Игорь Петренко и Гела Месхи.Картина повествуето таинственных и неуловимых членах банды "Черная кошка", которая орудовала вМоскве и Подмосковье в середине прошлого столетия. Долгое время злоумышленникиоставались безнаказанными. Никто подумать не мог, что бандитов надо искать врядах образцово-показательных комсомольцев. Днем молодые люди были передовикамипроизводства и примером для подражания, а ночью совершали преступления.Конец бесчинствамположил знаменитый сыщик Владимир Арапов. Он смог остановить чередупреступлений и в 50-х арестовал всех членов преступной группировки. Именно этотсмелый оперативник стал прототипом главного героя сериала "Черная кошка" ВиктораКаратова. Эта роль досталась актеру Игорю Петренко.У антагонистателеновеллы – Ивана Мишина – тоже есть свой прототип. Это главарь банды ИванМитин.Интересно, что на момент ареста "Черной кошки" Иван был представлен к большойнаграде – ордену Трудового Красного Знамени. Роль Ивана Мишина досталасьартисту Геле Месхи.Отметим, что вреальной жизни актеры Игорь Петренко и Гела Месхи были в какой-то степени соперниками.И один, и другой были женаты на звезде сериалов Екатерине Климовой.С ПетренкоКлимова состояла в браке с 2004 по 2014 год. В этих отношениях у пары родились сыновья, Матвей и Корней. В середине 2015 года Екатерина вновь пошла под венец. Новымизбранником знаменитости стал коллега по цеху Гела Месхи. Знаменитость подарила артисту дочку Беллу. Супругиразвелись в середине 2019 года.Добавим, сериал"Черная кошка" будет транслироваться на телеканале "Россия". Премьерателеновеллы состоится 25 мая в 21:20 по мск. Главные роли исполнили: Игорь Петренко, Гела Месхи, Мария Андреева, Михаил Боярский, Екатерина Гусева и другие.