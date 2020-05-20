С 25 мая на телеканале
Россия стартует сериал Черная кошка. Картина основана на реальных событиях.
В ленте снимаются Игорь Петренко и Гела Месхи.
С 25 мая на телеканале
"Россия" стартует сериал "Черная кошка". Картина основана на реальных событиях.
В ленте снимаются Игорь Петренко и Гела Месхи.
Картина повествует
о таинственных и неуловимых членах банды "Черная кошка", которая орудовала в
Москве и Подмосковье в середине прошлого столетия. Долгое время злоумышленники
оставались безнаказанными. Никто подумать не мог, что бандитов надо искать в
рядах образцово-показательных комсомольцев. Днем молодые люди были передовиками
производства и примером для подражания, а ночью совершали преступления.
Конец бесчинствам
положил знаменитый сыщик Владимир Арапов. Он смог остановить череду
преступлений и в 50-х арестовал всех членов преступной группировки. Именно этот
смелый оперативник стал прототипом главного героя сериала "Черная кошка" Виктора
Каратова. Эта роль досталась актеру Игорю Петренко.
У антагониста
теленовеллы – Ивана Мишина – тоже есть свой прототип. Это главарь банды Иван
Митин.
Интересно, что на момент ареста "Черной кошки" Иван был представлен к большой
награде – ордену Трудового Красного Знамени. Роль Ивана Мишина досталась
артисту Геле Месхи.
Отметим, что в
реальной жизни актеры Игорь Петренко и Гела Месхи были в какой-то степени соперниками.
И один, и другой были женаты на звезде сериалов Екатерине Климовой.
С Петренко
Климова состояла в браке с 2004 по 2014 год. В этих отношениях у пары родились сыновья, Матвей и Корней. В середине 2015 года Екатерина вновь пошла под венец. Новым
избранником знаменитости стал коллега по цеху Гела Месхи. Знаменитость подарила артисту дочку Беллу. Супруги
развелись в середине 2019 года.
Добавим, сериал
"Черная кошка" будет транслироваться на телеканале "Россия". Премьера
теленовеллы состоится 25 мая в 21:20 по мск. Главные роли исполнили: Игорь Петренко, Гела Месхи, Мария Андреева, Михаил Боярский, Екатерина Гусева и другие.