Руководители французской фармацевтической корпорации-гиганта Sanofi заявили, что Штаты не будут иметь приоритет для вакцины против коронавируса COVID-19, если компания ее разработает.

Руководители французской фармацевтической корпорации-гиганта Sanofi заявили, что Штаты не будут иметь приоритет для вакцины против коронавируса COVID-19, если компания ее разработает.Ранее генеральный директор Sanofi заявлял, что США получат первую партию лекарства, после чего он столкнулся с волной критики в свой адрес со стороны французских чиновников. Они потребовали, чтобы вакциной пользовались все наравне, напоминает телеканал "Россия 24".