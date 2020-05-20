Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации, связанной с продажей медицинских масок в Москве. Речь идет о видеоролике, размещенном в одной из соцсетей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации, связанной с продажей медицинских масок в Москве. Речь идет о видеоролике, размещенном в одной из соцсетей.Его автор утверждал, что в столичных магазинах продаются маски из китайской гуманитарной помощи, которые якобы должны были раздавать безвозмездно. Но следователи установили: это все оказалось фейком, передает телеканал "Россия 24"."Установлено, что пользователь соцсети разместил видео с утверждением о продаже в розничных магазинах Москвы защитных масок, являющихся гуманитарной помощью, которая должна раздаваться бесплатно, — рассказала представитель СК РФ Светлана Петренко. — Для подтверждения этого пользователем демонстрируется упаковка масок с этикетной на китайском языке, из которой якобы следует, что они являются гуманитарной помощью и не предназначены для продажи. На самом деле на этикетке приведены лишь сведения о сертификации товара. Действия пользователя соцсети квалифицированны по новой статье СКЛ, предусматривающей ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".