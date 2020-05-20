Российские аналитики выяснили, где россияне планируют отдохнуть после окончания пандемии коронавируса COVID-19. Выяснилось, что большинство граждан не намерены оставаться на родине. 88% ..

Российские аналитики выяснили, где россияне планируют отдохнуть после окончания пандемии коронавируса COVID-19. Выяснилось, что большинство граждан не намерены оставаться на родине.88% опрошенных жителей выразили желании провести отпуск за рубежом. При этом 44% респондентов заявили о намерении поехать в страны Европы, а 23% хотели бы посетить Азию. Отдыхать в России планируют лишь 12% участников исследования. Примечательно, что такой вариант пользуется популярностью среди россиян старше 55 лет.