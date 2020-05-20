Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова пытается наладить личную жизнь. По словам Миланы Тюльпановой, после развода на ее пути встречаются только негодяи.

Бывшая супругафутболиста Александра Кержакова пытается наладить личную жизнь. По словамМиланы Тюльпановой, после развода на ее пути встречаются только негодяи.СпортсменАлександр Кержаков и дочь ныне покойного сенатора Вадима Тюльпанова, Милана, разошлисьоколо двух лет назад. Расставание пары сопровождалось громким скандалом и публичнымспором об опеке над общим сыном.С тех пор Миланабезрезультатно пытается построить новые отношения. К сожалению, в последнеевремя девушке не везет. Вокруг красавицы блондинки увиваются сплошь проходимцы.Например, один ухажер попросту ограбил Тюльпанову – унес из ее дома дорогиечасы. Другой избранник занял 50 тысяч якобы до зарплаты и полгода отказывалсяотдавать.Успела МиланаТюльпанова познакомиться с парнем, который, как выяснилось, отбывает наказаниепод домашним арестом. Также судьба свела экс-жену Кержакова с молодымчеловеком, который был помешан на своей машине. "Ездил на Rolls-Royce какой-точуть ли не ручной работы, и общение наше закончилось на моменте, когда я емутам что-то поцарапала, так как он впал в бешенство", – поделилась блондинка.На этомзлоключения красавцы не закончились. Как-то потенциальный избранник пыталсяполучить доступ к счетам и активам семьи Миланы. Мужчина, которого девушка иронично назвала Николаем Чудотворцем, утверждал, чтоТюльпанова и ее родные стали жертвами большого обмана. "Вишенкой на торте сталнекий человек, представившийся майором ФСБ, который просил десять миллионоврублей, чтобы "найти неизвестные оффшорные счета", – поведала бывшаяжена знаменитого спортсмена.7 Май 2020 в 8:00 PDTВ последнее времяМилана Тюльпанова все чаще задается вопросом: где все нормальные мужчины?Девушка отметила, что уже привыкла видеть вокруг негодяев.