Бывшая супруга
футболиста Александра Кержакова пытается наладить личную жизнь. По словам
Миланы Тюльпановой, после развода на ее пути встречаются только негодяи.
Бывшая супруга
футболиста Александра Кержакова пытается наладить личную жизнь. По словам
Миланы Тюльпановой, после развода на ее пути встречаются только негодяи.
Спортсмен
Александр Кержаков и дочь ныне покойного сенатора Вадима Тюльпанова, Милана, разошлись
около двух лет назад. Расставание пары сопровождалось громким скандалом и публичным
спором об опеке над общим сыном.
С тех пор Милана
безрезультатно пытается построить новые отношения. К сожалению, в последнее
время девушке не везет. Вокруг красавицы блондинки увиваются сплошь проходимцы.
Например, один ухажер попросту ограбил Тюльпанову – унес из ее дома дорогие
часы. Другой избранник занял 50 тысяч якобы до зарплаты и полгода отказывался
отдавать.
Успела Милана
Тюльпанова познакомиться с парнем, который, как выяснилось, отбывает наказание
под домашним арестом. Также судьба свела экс-жену Кержакова с молодым
человеком, который был помешан на своей машине. "Ездил на Rolls-Royce какой-то
чуть ли не ручной работы, и общение наше закончилось на моменте, когда я ему
там что-то поцарапала, так как он впал в бешенство", – поделилась блондинка.
На этом
злоключения красавцы не закончились. Как-то потенциальный избранник пытался
получить доступ к счетам и активам семьи Миланы. Мужчина, которого девушка иронично назвала Николаем Чудотворцем, утверждал, что
Тюльпанова и ее родные стали жертвами большого обмана. "Вишенкой на торте стал
некий человек, представившийся майором ФСБ, который просил десять миллионов
рублей, чтобы "найти неизвестные оффшорные счета", – поведала бывшая
жена знаменитого спортсмена.
7 Май 2020 в 8:00 PDT
В последнее время
Милана Тюльпанова все чаще задается вопросом: где все нормальные мужчины?
Девушка отметила, что уже привыкла видеть вокруг негодяев.