Нонна Гришаева поделилась архивными фотографиями из театрального института. Она сообщила, то ровно 30 лет назад поступила в ВТУ им. Щукина.

Нонна Гришаева поделилась архивными фотографиямииз театрального института. Она сообщила, то ровно 30 лет назад поступила вВТУ им. Щукина.48-летняя актриса выложила в "Инстаграм"снимки со сцены института. Актрисапоступила в театральное училище им. Щукина в 1990 году. На некоторых кадрахНонна Гришаева выступает на сцене, поет и что-то рассказывает. На другом фотовидно всю группу.Артистка отметила, чтотогда было непростое время. Сейчас она рассказывает своим первокурсникам о том,как им приходилось жить и учиться. Нонна Гришаева добавила, что они справилисьблагодаря неимоверному желанию овладеть актерской профессией и чудеснымпедагогам.Поклонники пришли ввосторг от ретро-снимков. Они сразу узнали в черноволосой красавице НоннуГришаеву и некоторых ее коллег по творческому цеху.20 Май 2020 в 6:03 PDTОтметим, уже напервом курсе артистку пригласили в труппу сразу три столичных театра, изкоторых она выбрала именитый театр имени Е. Вахтангова. На этой сцене Нонна Гришаевавыступала до 2009 года, иногда сотрудничала с театром и после ухода.Нонна Гришаева более чем в 50 фильмах и сериалах. Заслуженная артистка России с 2014 годаруководит Московским областным государственным театром юного зрителя и самаиграет в его спектаклях.