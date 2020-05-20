Американский конгломерат Johnson & Johnson сообщил о том, что прекращает производство и продажу детской присыпки на основе талька в США и Канаде. Компания ссылается на переоценку портфеля потребительских товаров, связанную с COVID-19.

Американский конгломерат Johnson & Johnson сообщил о том, что прекращает производство и продажу детской присыпки на основе талька Baby Powder в США и Канаде. Хотя на первый взгляд речь идет “всего лишь о детской присыпке”, по факту, же это продукт, на который, приходится приличная доля бизнеса.“Компания приняла решение на постоянной основе прекратить производство присыпки Baby Powder на основе талька. Решение будет действительно на территории США и Канады. Доля Baby Powder в общем объеме бизнеса потребительского здравоохранения Johnson & Johnson близка к 0,5%”, – говорится в сообщении компании.Этот продукт стал причиной многочисленных исков в адрес производителя. Истцы утверждают, что в нем содержится асбест, и его использование может вызывать раковые заболевания. Однако компания настаивает на абсолютной безопасности своего товара, ссылаясь на “десятилетия исследований”, а изъятие с рынка объясняет "переоценкой портфеля потребительских товаров", связанную с COVID-19.“Спрос на детскую присыпку Johnson's Baby на тальковой основе в Северной Америке снижается в значительной степени из-за изменений в привычках потребителей и подпитывается дезинформацией о безопасности продукта и постоянными судебными запретами на рекламу”, – говорится в заявлении J&J.