Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Предполагается, что предприниматель мог вкладывать деньги из банков Украины в недвижимость по всей территории Америки.

Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Предполагается, что предприниматель мог вкладывать деньги из банков Украины в недвижимость по всей территории Америки. Об этом сообщает BuzzFeed.СМИ отмечает, что Коломойский — один из самых богатых олигархов Украины, имя которого появилось в центре саги об импичменте Трампа. Бизнесмена подозревают в отмывании сотен миллионов долларов. Якобы предприниматель перекачивал деньги из крупнейшего украинского банка страны и направлял их в недвижимость по всей территории США. Все происходило через офшорные американские компании. В числе покупок Коломойского фигурируют роскошный отель в Кливленде с 484 номерами и 21-этажная офисная башня, а также несколько небоскребов.Большое жюри изучает финансы Коломойского. Отмечается, что олигарх является ключевым сторонником украинского президента Владимира Зеленского.