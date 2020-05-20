Бизнес в российских регионах начал приходить в себя после ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 20 мая 2020 года – в материале Дни.ру.

Бизнес в российских регионах начал приходить в себя после ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 20 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 4 836 347Умерли – 319 277Выздоровели – 1 819 231Коронавирусом в мире на 20 мая 2020 года заразились почти 4,9 миллиона человек, более 319 тысяч скончались. В США количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1,5 миллиона.Ученые по всему миру продолжают работать над вакциной от коронавируса. Американская компания Moderna объявила об успехе тестирования препарата на людях. Последнюю стадию клинических исследований планируется завершить в июле, после чего вакцина может быть запущена в производство.Продолжают выясняться любопытые факты о заболеваемости COVID-19. Оказалось, что у людей, переболевших в 2003 году антипичной пневмонией, есть антитела к новому коронавирусу, заявили американские и швейцарские ученые.Коронавирус в РоссииЗаболели – 299 941Умерли – 2 837Выздоровели – 76 130Коронавирусом в России на 20 мая 2020 года заразились 299,9 тысячи человек, за последние сутки выявлено 9 263 новых случая. С 12 мая большинство регионов смягчили ограничительные меры. Это сразу дало положительный эффект для бизнеса: как сообщает РБК, оборот торговых точек вырос до уровня 60% по сравнению с первой половиной марта. В Москве оборот составил чуть более 30% от доэпидемиологического уровня.По предварительным данным, курорты в России возобновят работу 1 июля. Об этом сообщил председатель профильного комитета Госдумы Михаил Дегтярев. Санатории с медицинскими лицензиями откроются на месяц раньше – с 1 июня.Коронавирус в МосквеЗаболели – 149 696Умерли – 1 580Выздоровели – 28 913В Москве коронавирус за истекшие сутки выявили у 3 545 человек. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о возобновлении работы МФЦ с 25 июня. Что касается прогулок, то их разрешат только после снижения ежесуточного числа заболевших до сотен или десятков человек, отметил градоначальник.Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась, город по-прежнему находится в серьезной зоне риска, отметил Собянин. Надо подождать одну-две недели, чтобы оценить результаты снятия других ограничений, сказал мэр.Сколько заболевших коронавирусомМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква149 6961 58028 930Россия299 9412 83776 130США1 547 22590 694339 232Весь мир4 757 232315 8221 786 259Коронавирус сегодня | | || | | | |