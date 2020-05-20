Помимо коронавируса, еще одним фактором президентской кампании в США будет Украина. Сегодня это стало очевидно окончательно. Именно с Украины сторонники Трампа, которые обвиняют его главного конкурента Джо Байдена в коррупции, получили новый мощный аргумент.

Помимо коронавируса, еще одним фактором президентской кампании в США будет Украина. Сегодня это стало очевидно окончательно. Именно с Украины сторонники Трампа, которые обвиняют его главного конкурента Джо Байдена в коррупции, получили новый мощный аргумент. В Киеве обнародованы аудиозаписи телефонных разговоров Байдена с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Разговоров, не оставляющих никаких сомнений в мотивах американских и украинских политиков.Такие обвинения против Петра Порошенко — в коррупционных связях с семьей Байденов и незаконно принятых политических решениях — трудно спустить на тормозах.Нардеп Андрей Деркач выкладывает прямые доказательства: пленки, где госсекретарь США Джон Керри буквально говорит, что делать президенту Украины: "Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения Генпрокуратуры. Знаю, что вице-президент очень обеспокоен по данному поводу"."Что касается позиции генерального прокурора и генеральной инспекции. Я также горжусь тем, что как мы и договаривались с парнями из вашего министерства юстиции и посольства — генеральная инспекция уже создана. И деятельность координируется не генеральным прокурором, а заместителем генерального прокурора, господином Сакварелидзе", — отвечает Петр Порошенко.Он гарантирует: замгенпрокурора Украины Давид Скварелидзе — кстати давний соратник Михаила Саакашвили по Грузии — подчиняется напрямую не генпрокурору, а Госдепу. И в этой конструкции Шокина можно не менять.Но Вашингтону этого мало. И тогда президент Украины сдает одну из главных фигур — самого генпрокурора."Как мы договаривались с вице-президентом и послом, относительно генерального прокурора Шокина и других вещей, думаю, что буду договариваться с вице-президентом Байденом", — размышляет Порошенко.То есть, уволит. Порошенко обещает снять генпрокурора Шокина, ведь Керри опасается, на фоне этих разоблачений и скандалов Байдену в США конец, поскольку Шокин расследовал и разоблачил коррупционную связь и вышел на Байдена, его сына Хантера, и близкого друга пасынка самого Керри — все они на этой фотографии и, исходя из следствия, связаны коррупционными схемами с украинской нефтяной компании Burisma.Опять же доказаны серые схемы и 16 миллионов долларов – вывели сами себе через Киев, в Ригу.Спустя полгода Джо Байден в новом телефонном разговоре с Порошенко, недвусмысленно спекулирует миллиардом: "В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов. Однако у вас все еще есть необходимость, как уже упоминалось, удовлетворить требования МВФ"."Чрезвычайно сильная мотивация", — откликается Порошенко.Порошенко за миллиард Байдена сделал все, что ему говорили и предложил кандидатуру Луценко, если товарищи не возражают.Американского куратора в Киеве всегда встречали как дорогого гостя: под ноги стелили ковры и угощали караваем. На встрече с политической элитой Порошенко присаживается сбоку, Байден на место Порошенко — во главе стола. Сразу понятно, кто хозяин."Вы не получите один миллиард, я уезжаю через 6 часов и, если прокурор не будет уволен, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен", — рассказал в свое время Байден.Также американский куратор Порошенко призвал разобраться и с "Приват-банком", подвесив миллиард перед носом в виде косточки.Уже последовала реакция партий, входящих в коалицию со "Слугой народа". Независимые депутаты требуют расследования."То, что опубликовал Андрей Деркач, это такие материалы, которым необходимо дать правовую оценку, провести экспертизу достоверности этого всего и после этого установить юридические факты, привлечь этих людей к ответственности", — заявил Александр Качура, депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа".К жесткой реакции призывает правительство и видеоблогер Анатолий Шарий, пострадавший от избирательной юстиции бывшего президента: "Сегодня же Петр Порошенко должен быть арестован за государственную измену. Сегодня же должно быть заявление Владимира Зеленского, спецслужб Украины. Если сегодня этого не пройдет, если это горе луковое продолжит отмазывать своего коллегу по коалициям – у них новая коалиция: "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность" – значит, Зеленского пора арестовать также".По факту давления на президента, коррупции и вмешательства в работу экс-генпрокурора Шохина Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство на бывшего вице-президента США Байдена еще в феврале. Но до сих пор реальных судебных перспектив в этом деле никто не видел. С новыми материалами они могут появится.