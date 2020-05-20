Четыре лестничных пролета обрушились в жилом доме в Энгельсе, когда по ним спускалась местная жительница. Пострадавшую извлекли из-под завалов и доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Спасатели сняли свою работу на видео.

Четыре лестничных пролета обрушились в жилом доме в Энгельсе, когда по ним спускалась местная жительница. Пострадавшую извлекли из-под завалов и доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Спасатели сняли свою работу на видео.ЧП произошло около 07:30 утра среды, 20 мая, в четырехэтажном доме №35 в Летном городке — здесь обрушились лестничные марши со второго по четвертый этаж. В этот момент вниз спускалась 38-летняя женщина, она оказалась засыпана обломками. Выбраться самостоятельно она не смогла, на помощь пришли сотрудники МЧС. Они же с помощью альпинистского оборудования и автолестницы эвакуировали всех жильцов подъезда, в том числе двух тяжелобольных пенсионеров.В настоящее время продолжается разбор завалов. Ранее жители уже обращались к сотрудникам МЧС с жалобами на отошедшую стену — дом признан аварийным, но его расселение так и не началось.