Компания Microsoft пополнила комплект облачных сервисов Microsoft 365 новым органайзером задач для бизнес-пользователей

Компания Microsoft пополнила комплект облачных сервисов Microsoft 365 новым органайзером задач для бизнес-пользователей. Как было объявлено на конференции Build 2020, новинку - Microsoft Lists - откроют подписчикам к лету этого года.Microsoft Lists не следует путать с To Do - потребительским приложением для ведения списка дел. Новую программу интегрируют с Teams, SharePoint и Outlook, а значит, сотрудникам будет удобнее отслеживать задачи, обмениваться отчетами, контактами и структурировать информацию.Приложение задумано как следующая ступень эволюции списков в SharePoint. Пользователи Microsoft Lists смогут быстро создавать списки на основе шаблонов, маркировать задачи цветными тегами, обновлять статусы дел и назначать ответственных за исполнение. Просматривать списки можно будет в виде сетки, галереи и календаря.О ребрендинге сервиса Office 365 (ныне - Microsoft 365) компания объявила в конце марта. Индивидуальная подписка включает приложения Office для ПК, 1 TB на человека в облаке OneDrive, 60 минут звонков на мобильные и городские телефоны в Skype, а также инструменты для защиты от вирусов и фишинговых атак.Для потребителей главным менеджером задач Microsoft останется To Do. Эта программа интегрирована с планировщиком Microsoft Planner и почтовым клиентом Outlook, позволяет работать в офлайне, просматривать предстоящие задачи во вкладке My Day ("Мой день"), делиться списками дел с друзьями и коллегами.