В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски. Это происходит благодаря росту их производства внутри страны, заявил в эфире телеканала Россия 24 замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски. Это происходит благодаря росту их производства внутри страны, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.При этом Виктор Евтухов подчеркнул, что себестоимость производства масок в России намного ниже, чем китайские. Каждая китайская маска обходится в 29 центов (23 рубля) без учета транспортных расходов и налогов.Замглавы Минпромторга уверен, что постепенно цена масок снизится намного ниже той, что сейчас установлена в розничной продаже. Также сыграет роль конкуренция и созданные запасы. Уже сейчас запас масок в аптеках и магазинах приближаются к 200 миллионам штук. Это при том, что ежедневно продается около 4 миллионов средств индивидуальной защиты. Треть из них или почти полтора миллиона продаются через крупные российские торговые сети, еще 1,6 миллиона продается через аптеки. Остальное – это продажа через мелкую розницу.Виктор Евтухов подчеркнул, что введение обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах почти во всех российских регионах на фоне пандемии коронавируса COVID-19 не повлияло на взрывной рост продаж. Продажи масок увеличились примерно на 10-20 процентов.