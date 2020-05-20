Главный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Галина Иванова дала ряд рекомендаций людям, которые переболели коронавирусом COVID-19 в легкой форме. Эксперт посоветовала им ..

Главный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Галина Иванова дала ряд рекомендаций людям, которые переболели коронавирусом COVID-19 в легкой форме. Эксперт посоветовала им следить за некоторыми показателями здоровья.В частности, Иванова предложила россиянам проверять себя на способность задерживать дыхание: в нормальном состоянии человек должен обходиться без воздуха на вдохе и выдохе не менее 30 секунд. Также необходимо произнести вслух не менее 30 цифр на выдохе. В случае, если результаты отличаются от нормальных, следует делать дыхательные упражнения и прибегнуть к ингаляции.