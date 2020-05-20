Новая вспышка коронавируса на северо-востоке Китае озадачила ученых. Специалисты отмечают новые симптомы заболевания COVID-19. Причиной могла стать мутация коронавируса, считает китайский врач-реаниматолог Цю Хайбо.

Новая вспышка коронавируса на северо-востоке Китае озадачила ученых. Специалисты отмечают новые симптомы заболевания COVID-19. Причиной могла стать мутация коронавируса, считает китайский врач-реаниматолог Цю Хайбо.После 46 новых случаев заражения коронавирусом провинцию Цзилинь (Гирин) на северо-востоке Китая закрыли на карантин. Под ограничительные меры попали более 100 миллионов человек.Власти КНР не исключают, что эпидемию в регион занесли из России. Такое предположение основано на результатах генетического секвестирования, заявил китайский врач-реаниматолог Цю Хайбо.Симптомы COVID-19, обнаруженные у пациентов на северо-востоке Китая, могут свидетельствовать о мутации коронавируса, утверждают специалисты. Новые зараженные дольше сохраняют вирус в организме, кроме того, у них позже проявляются симптомы.Исследователи из КНР обнаружили, что пациенты в Цзилине в основном страдают поражением легких. В Ухане же коронавирус давал осложнения на сердце, кишечник и почки.Ряд экспертов считают происходящее в Цзилине началом второй волны COVID-19. Рано или позно новая вспышка коронавируса начнется и в России, уверен доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.специалист предсказывает осенью. Тем не менее эксперт выразил надежду, что она пройдет легче. Несмотря на вторую волну эпидемии, ограничения с экономики должны сниматься, приводит слова Альтштейна "Коммерсант".9 Апр 2020 в 8:36 PDT