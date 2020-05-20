На приз имени Льва Яшина, который вручают лучшему вратарю мира, кажется, нашелся новый соискатель. Зовут его Мануэль Нойер – и он полный тезка знаменитого голкипера сборной Германии.

На приз имени Льва Яшина, который вручают лучшему вратарю мира, кажется, нашелся новый соискатель. Зовут его Мануэль Нойер – и он полный тезка знаменитого голкипера сборной Германии. Хозяин заметил у своего кота склонности к ловле мяча и стал развивать его таланты. Выглядит все это теперь впечатляюще.Хозяином кота-вратаря является английский видео-блогер по имени Крис, футбольный канал которого на Youtube имеет почти пять миллионов подписчиков. Англичанин опубликовал видео с вратарскими сейвами пушистого голкипера, и предположил — может ему переименовать кота в Мяунуэля Нойера?В свою очередь, подписчики блогера в комментариях и вовсе предложили ему полностью переименовать кота — например, в Икера Кэтсильяса, при помощи английского слово "cat" (кот) обыграв фамилию бывшего голкипера сборной Испании Икера Касильяса.Напомним, что приз имени Льва Яшина был учрежден 19 сентября 2019 года французским изданием France Football. А уже в декабре 2019 года стал известен первый в истории приза лауреат — им стал голкипер "Ливерпуля" Алиссон.