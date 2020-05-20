На борту МКС отмечено повышение концентрации токсичного и канцерогенного газа - бензола. Тем не менее, концентрация не превышает допустимой нормы, и экипажу станции - космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру и астронавту Кристоферу Кэссиди - ничего не угрожает.

На борту МКС отмечено повышение концентрации токсичного и канцерогенного газа — бензола. Тем не менее, концентрация не превышает допустимой нормы, и экипажу станции — космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру и астронавту Кристоферу Кэссиди — ничего не угрожает.Бензол, входящий в состав бензина и использующийся для производства пластмасс, резины и красителей, имеет специфический сладковатый запах. В настоящее время ведется наблюдение за увеличением концентрации газа на станции, передает РИА Новости.Это не первый случай, когда в атмосфере станции фиксируются примеси. Так, в марте 2019 года после того, как к МКС причалил беспилотный корабль Crew Dragon, экипаж почувствовал странный запах, а анализаторы показали повышенное содержание изопропилового спирта. После включения систем очистки воздуха и отстыковки Crew Dragon концентрация снизилась. Российская сторона отправила в NASA замечание в связи с инцидентом.