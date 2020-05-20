Экипаж вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил России, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, погиб, на месте происшествия найдены черные ящики.

Экипаж вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил России, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, погиб, на месте происшествия найдены черные ящики.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе министерстве обороны.Отмечается, что катастрофа произошла 19 мая около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от города Клин. Экипаж при ударе погиб на месте.По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность.Отмечается, что поисковые группы обнаружили на месте аварии оба черных ящика. Их состояние удовлетворительное.